Em vídeo raro, Leonardo aparece com a neta imitando Poliana Rocha

Com bom humor, Maria Flor diverte seguidores ao imitar a vovó

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Poliana, Leonardo e netas ( Foto: Instagram) Feed TV

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, é uma influenciadora de sucesso nas redes sociais. Ela compartilha diariamente dicas de rotina e bem-estar, e claro, muitos momentos felizes em família. Na tarde desta terça (2), Poliana publicou nos stories do Instagram, um vídeo carinhoso de Leonardo com a neta, Maria Flor, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Veja vídeo no final da matéria!

