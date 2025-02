Equipe de Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de manipular imprensa Em contato com o FEEDTV, a assessoria de Ana Hickmann falou a respeito. O conteúdo Equipe de Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann (Foto: Reprodução)

Ana Hickmann teve um aúdio vazado supostamente pelo empresário Alexandre Correa, em que a apresentadora comenta sobre questões financeiras envolvendo a empresa dos dois. A empresa já havia recebido empréstimos do banco Daycoval no passado, e aqueles que tinham o imóvel de Itu como garantia foram renegociados e estão sendo pagos por Ana, conforme um acordo firmado entre os sócios e a instituição financeira. No entanto, o áudio divulgado não tem qualquer relação com o contrato cuja assinatura é considerada falsa.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Lorena Maria compartilha transformações do pós-parto e detalha experiência intensa do nascimento de Rás

Giulia Costa relembra como descobriu a morte do pai, Marcos Paulo.

Rafael Zulu alerta sobre riscos de energéticos após internação por arritmia cardíaca