Equipe de Dado Dolabella ameaça “medidas criminais” a jornalista que expôs condenação do ator por agressão Advogados do ator anunciam possíveis ações criminais contra profissional de imprensa que divulgou processo judicial. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dado Dolabella (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta segunda-feira (1), a equipe jurídica de Dado Dolabella notificou que pode adotar medidas criminais contra o jornalista Paulo Mathias, responsável por divulgar a condenação do ator por agressão a ex-namorada e prima de primeiro grau, Marina Dolabella.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Poliana Rocha emociona com gesto carinhoso durante show de Zé Felipe

Lucas Souza cobre tatuagem com nome de Jojo Todynho; veja novo desenho

Após sucessivas polêmicas, Bia Miranda anuncia fim de relacionamento com Gato Preto outra vez