Equipe de Dado Dolabella ameaça “medidas criminais” a jornalista que expôs condenação do ator por agressão
Advogados do ator anunciam possíveis ações criminais contra profissional de imprensa que divulgou processo judicial.
Nesta segunda-feira (1), a equipe jurídica de Dado Dolabella notificou que pode adotar medidas criminais contra o jornalista Paulo Mathias, responsável por divulgar a condenação do ator por agressão a ex-namorada e prima de primeiro grau, Marina Dolabella.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
