Equipe de Dado Dolabella ameaça “medidas criminais” a jornalista que expôs condenação do ator por agressão

Advogados do ator anunciam possíveis ações criminais contra profissional de imprensa que divulgou processo judicial.

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Dado Dolabella (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta segunda-feira (1), a equipe jurídica de Dado Dolabella notificou que pode adotar medidas criminais contra o jornalista Paulo Mathias, responsável por divulgar a condenação do ator por agressão a ex-namorada e prima de primeiro grau, Marina Dolabella.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

