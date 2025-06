Esposa de Amado Batista se pronuncia e esclarece rumores sobre separação Cálita Franciele revela que está tudo bem com o casamento e promete vídeo explicando polêmica envolvendo fala do cantor durante show... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h17 ) twitter

Amado Batista e esposa (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Após uma declaração enigmática feita por Amado Batista durante um show no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), os rumores sobre uma possível crise ou separação entre o cantor e sua esposa, Cálita Franciele, começaram a circular com força nas redes sociais. Em resposta à repercussão, a modelo resolveu se manifestar publicamente e pôs fim às especulações sobre o fim do relacionamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

