Esposa de Bruce Willis explica por que escolheu deixá-lo em outra casa Com diagnóstico de demência frontotemporal progressiva, ator precisa de ambiente "tranquilo e estável" Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h58 ) twitter

Bruce Willis e esposa Feed TV

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, de 49 anos, revelou que, desde o diagnóstico de demência frontotemporal progressiva (DFT) de seu marido, que atualmente tem 70 anos, nenhuma decisão foi tão delicada quanto transferi-lo para uma residência separada da família, onde recebe acompanhamento contínuo de uma equipe de cuidadores. Veja detalhes abaixo do motivo pelo qual a esposa decidiu deixá-lo em outra casa.

