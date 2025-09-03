Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Esposa de Bruce Willis explica por que escolheu deixá-lo em outra casa

Com diagnóstico de demência frontotemporal progressiva, ator precisa de ambiente "tranquilo e estável"

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Bruce Willis e esposa Feed TV

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, de 49 anos, revelou que, desde o diagnóstico de demência frontotemporal progressiva (DFT) de seu marido, que atualmente tem 70 anos, nenhuma decisão foi tão delicada quanto transferi-lo para uma residência separada da família, onde recebe acompanhamento contínuo de uma equipe de cuidadores. Veja detalhes abaixo do motivo pelo qual a esposa decidiu deixá-lo em outra casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa emocionante história.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.