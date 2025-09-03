Esposa de Bruce Willis explica por que escolheu deixá-lo em outra casa
Com diagnóstico de demência frontotemporal progressiva, ator precisa de ambiente "tranquilo e estável"
Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, de 49 anos, revelou que, desde o diagnóstico de demência frontotemporal progressiva (DFT) de seu marido, que atualmente tem 70 anos, nenhuma decisão foi tão delicada quanto transferi-lo para uma residência separada da família, onde recebe acompanhamento contínuo de uma equipe de cuidadores. Veja detalhes abaixo do motivo pelo qual a esposa decidiu deixá-lo em outra casa.
Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, de 49 anos, revelou que, desde o diagnóstico de demência frontotemporal progressiva (DFT) de seu marido, que atualmente tem 70 anos, nenhuma decisão foi tão delicada quanto transferi-lo para uma residência separada da família, onde recebe acompanhamento contínuo de uma equipe de cuidadores. Veja detalhes abaixo do motivo pelo qual a esposa decidiu deixá-lo em outra casa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa emocionante história.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa emocionante história.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: