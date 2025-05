Esposa de Leonardo causa burburinho ao curtir vídeo sobre fim de casamento de Zé Felipe e Virginia A jornalista e influenciadora Poliana Rocha curte vídeo reflexivo sobre fama e impacto na vida familiar, gerando interpretações sobre... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h36 ) twitter

Poliana Rocha (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe do cantor Zé Felipe, movimentou as redes sociais nesta semana ao curtir um vídeo publicado pela influenciadora digital Glau Borges. A atitude da jornalista chamou atenção justamente pelo teor reflexivo da postagem: um comentário sobre os desafios da fama e da superexposição na manutenção da vida familiar.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

