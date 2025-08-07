Esposa de Leonardo, Poliana Rocha compartilha desabafo: ‘Valor da paz’
Em meio a reflexões pessoais e recentes momentos delicados na família, Poliana escolhe priorizar o equilíbrio emocional
Na noite da última quarta-feira (6), Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, fez um desabafo nas redes sociais sobre a própria busca por equilíbrio emocional. Em um story no Instagram, a influenciadora publicou a seguinte frase: “Hoje eu escolho o que soma, o que cuida, o que não me faz duvidar. Complicações, deixo pra quem ainda não entendeu o valor da paz.”
