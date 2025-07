Ex da namorada de Belo se revolta após filho chamar o cantor de pai: ‘Nunca quis’ Junior Navarro diz que Rayane usou o filho para se promover e que ele cuida do menino desde bebê, enquanto a influenciadora só aparece... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h18 ) twitter

ex-rayane-figliuzzi Feed TV

O comentário de Rayane Figliuzzi, ex-A Fazenda e atual namorada de Belo, dizendo que seu filho chama o cantor de “Papai Marcelo”, tem movimentado as redes sociais. Dessa vez, o pai biológico do menino, Junior Navarro, se pronunciou de forma incisiva, acusando a influenciadora de negligência com a criança e de usar o menino para autopromoção.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos da situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

