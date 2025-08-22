Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ex de Caio Castro e bailarina: Saiba quem é a loira que curtiu festa com caçula de Faustão

Ex-assistente de Faustão construiu carreira na dança e coleciona relacionamentos com celebridades

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Na última festa de aniversário do irmão João Silva, Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, chamou atenção ao chegar acompanhado de Daia de Paula. A assessoria da família chegou a confirmar o namoro entre os dois para a Quem, mas posteriormente voltou atrás. Nas redes sociais, a modelo compartilhou apenas uma foto do evento, na qual Rodrigo, de 17 anos, aparece concedendo uma entrevista.

Para saber mais sobre a vida e carreira de Daia de Paula, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.