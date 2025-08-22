Ex de Caio Castro e bailarina: Saiba quem é a loira que curtiu festa com caçula de Faustão Ex-assistente de Faustão construiu carreira na dança e coleciona relacionamentos com celebridades

Na última festa de aniversário do irmão João Silva, Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, chamou atenção ao chegar acompanhado de Daia de Paula. A assessoria da família chegou a confirmar o namoro entre os dois para a Quem, mas posteriormente voltou atrás. Nas redes sociais, a modelo compartilhou apenas uma foto do evento, na qual Rodrigo, de 17 anos, aparece concedendo uma entrevista.

