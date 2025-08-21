Ex de Manoel Gomes vende algodão-doce após ser largada com apenas R$ 33
Ex-companheira de Manoel Gomes relata abandono financeiro e diz que está se reerguendo com trabalho e apoio de amigos
Diva Gomes, de 42 anos, falou sobre as dificuldades que tem enfrentado desde o fim de seu relacionamento com Manoel Gomes, conhecido pelo sucesso “Caneta Azul”. Um mês após a separação, ela contou que ficou praticamente sem recursos e, para se manter, passou a vender algodão-doce pelas ruas de São Paulo. Em entrevista, Diva revelou que foi deixada pelo influenciador e que, na época, tinha apenas R$ 33 em sua conta bancária.
