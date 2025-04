Ex de Shakira, Gerard Piqué teria terminado atual namoro por traição Após três anos de relacionamento, rumores dão conta que uma traição teriam levado ao fim do do romance entre os famosos O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h00 ) twitter

Clara Chía e Piqué (Foto: Instagram) Feed TV

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué, de 38 anos, e a modelo Clara Chía, de 26, teriam colocado um ponto final no relacionamento que durou três anos. De acordo com informações da jornalista Adriana Dorronsoro, do programa Vamos a Ver, da emissora espanhola Telecinco, o motivo da separação teria sido uma suposta traição.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

