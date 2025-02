Ex-marido de famosa morre de forma trágica um dia após voltar a falar com ela: ’15 anos separados’ Atriz compartilha o choque da morte repentina de seu ex-marido O conteúdo Ex-marido de famosa morre de forma trágica um dia após voltar... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-marido de famosa (Foto Instagram)

A atriz Dani Valente comoveu seus seguidores ao compartilhar, em suas redes sociais, a trágica notícia da morte de seu ex-marido, Nédio José Mocellin. Eles foram casados por muitos anos e se separaram há cerca de 15 anos, o que os fez perder o contato. No entanto, recentemente, Dani sentiu a necessidade de reatar a comunicação com o ex, e surpreendentemente, Nédio faleceu um dia após essa conversa por telefone.

Para mais detalhes sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Web aponta indireta de Poliana Rocha para Marquezine: ‘Não vê problemas nas próprias atitudes’

Anitta se emociona com convite para ser madrinha do filho de MC Daniel

Leo Dias se manifesta após repercussão de críticas à Bruna Marquezine