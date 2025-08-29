Logo R7.com
Ex-mulher de Bruno Silva se arrepende de exposição e afirma que violência doméstica é ‘passado’

Biomédica esclarece separação e comenta episódios do passado envolvendo o jogador

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Bruno Silva e Andressa Marinho (Foto Instagram) Feed TV

Dias após revelar a traição do volante Bruno Silva, ex-Botafogo e Fluminense, e anunciar o fim do casamento, Andressa Marinho publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo estar arrependida de ter exposto a situação publicamente. Ela afirmou que agiu sem pensar nas consequências de suas ações.

Para entender todos os detalhes dessa história e as declarações de Andressa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

