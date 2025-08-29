Ex-mulher de Bruno Silva se arrepende de exposição e afirma que violência doméstica é ‘passado’ Biomédica esclarece separação e comenta episódios do passado envolvendo o jogador Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno Silva e Andressa Marinho (Foto Instagram) Feed TV

Dias após revelar a traição do volante Bruno Silva, ex-Botafogo e Fluminense, e anunciar o fim do casamento, Andressa Marinho publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo estar arrependida de ter exposto a situação publicamente. Ela afirmou que agiu sem pensar nas consequências de suas ações.

Para entender todos os detalhes dessa história e as declarações de Andressa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Péricles descarta cirurgia bariátrica e revela método para perder mais de 50 kg

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda chegam em festa com veículo de R$ 1,6 milhão

Ana Castela reage a boatos sobre suposto affair com Zé Felipe