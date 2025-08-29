Ex-namorado de Marília Mendonça choca web com fotos inéditas da cantora; veja
Alex Matos esclarece repercussão de vídeo e relembra amizade com a artista
Nos últimos dias, um vídeo chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o primeiro namorado da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. Alex Matos compartilhou fotos inéditas da cantora, desde o período em que namoraram até depois do término. O relacionamento aconteceu entre 2007 e 2008, quando Marília tinha 12 anos e Alex 13.
Para saber mais sobre essa história emocionante e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
