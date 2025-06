Fabi Justus revela que avó sofre do mesmo câncer, mas não pode fazer transplante de medula Celinha, como é chamada pela neta, enfrenta o mesmo tipo de câncer que Fabiana teve em 2024, mas não pode passar por transplante de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fabiana Justus e avó (Foto Instagram) Feed TV

Fabiana Justus compartilhou com os seguidores, nesta quinta-feira (26), uma atualização sobre o estado de saúde de sua avó materna, Celia Chryzman. Durante uma caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora digital contou que Celia, diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA), o mesmo tipo de câncer que ela enfrentou no início de 2024, não pôde realizar o transplante de medula óssea por conta da idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante história!

Leia Mais em Feed TV:

Rafa Kalimann compartilha ultrassom e revela reação inusitada da filha ao ouvir música de Nattanzinho

Esposa de Amado Batista se pronuncia e esclarece rumores sobre separação

Maíra Cardi discorda de nome escolhido por Thiago Nigro para o bebê: “De velho”