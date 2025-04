Fabiana Justus cancela viagem a Paris para focar na saúde Empresária e influenciadora explicou decisão aos seguidores e destacou aprendizado durante tratamento contra leucemia. O conteúdo Fabiana... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h26 ) twitter

Fabiana Justos (Foto Reprodução Redes Sociais)

Fabiana Justus, influenciadora digital e filha do empresário Roberto Justus, revelou que precisou cancelar uma viagem planejada a Paris devido a questões de saúde. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda no início de 2024, Fabiana tem passado por um longo tratamento, incluindo transplante de medula óssea e quimioterapia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história inspiradora!

