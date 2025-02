Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, perde 40 kg em dois anos e revela segredo da transformação Sertanejo atribui mudança a acompanhamento médico, alimentação saudável e incentivo da esposa, Gaby Menotti, que compartilha receitas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 19h07 ) twitter

Antes e depois do Fabiano (reprodução Instagram)

Fabiano, integrante da dupla sertaneja com Cesar Menotti, celebrou uma impressionante transformação física ao perder 40 kg em dois anos. O artista, de 47 anos, compartilhou detalhes dessa jornada com seus seguidores no Instagram na quarta-feira (27), destacando o papel fundamental de sua esposa, Gaby Menotti, no processo.

Saiba mais sobre essa inspiradora transformação e os segredos de Fabiano consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

