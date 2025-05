Fabiano Menotti celebra perda de 40 kg e rotina fitness: “Saúde em primeiro lugar” Cantor sertanejo revela transformação física e comemora impacto positivo nos fãs. O conteúdo Fabiano Menotti celebra perda de 40 kg... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h17 ) twitter

Fabiano Menotti (Foto: Reprodução) Feed TV

Fabiano, da dupla com César Menotti, vive uma nova fase. O sertanejo adotou uma rotina mais saudável nos últimos dois anos e eliminou cerca de 40 kg. “Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto de cuidar tanto assim de mim, mas o resultado é maravilhoso”, contou em entrevista à Quem. Segundo ele, a transformação refletiu diretamente na carreira: “A energia no palco mudou demais! Eu me sinto mais disposto e mais leve”.

Para saber mais sobre a inspiradora jornada de Fabiano Menotti, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

