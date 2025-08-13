Fábio Jr. homenageia Tainá Galvão no aniversário após polêmica no Dia dos Pais Cantor parabenizou a filha nas redes sociais com mensagem carinhosa dois dias após ela celebrar a data apenas para o sogro

Fábio Jr. utilizou as redes sociais para parabenizar a filha Tainá Galvão, que completou 39 anos. A homenagem aconteceu dois dias depois de a cantora ter celebrado o Dia dos Pais, no domingo, 10 de agosto, com uma mensagem dedicada apenas ao sogro, deixando o pai de fora das publicações. O gesto dela gerou comentários nas redes sobre um possível distanciamento entre os dois.

