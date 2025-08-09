Logo R7.com
Família de Arlindo Cruz faz pedido especial aos fãs para despedida do sambista; saiba qual

O cantor e compositor faleceu na última sexta-feira (8) aos 66 anos, após luta contra as consequências de um AVC O conteúdo Família...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Arlindo Cruz (Foto: Instagram) Feed TV

A família de Arlindo Cruz divulgou, nesta sexta-feira (8/8), os detalhes sobre o velório e o sepultamento do sambista, que morreu aos 66 anos em consequência de complicações de um AVC sofrido em 2017. Além de expor sobre os detalhes do momento de despedida, a família fez um pedido especial aos fãs do cantor.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a despedida do sambista.

