Família de Arlindo Cruz impõe regras para uso de nome e imagem do cantor

Sambista morreu em 8 de agosto, aos 66 anos

Feed TV - Arquivo de Famosos

Arlindo Cruz (Foto: Instagram) Feed TV

A família de Arlindo Cruz anunciou nesta quarta-feira (20) que o uso do nome, da imagem e de qualquer obra ligada ao cantor só poderá ser feito mediante autorização prévia. A medida foi comunicada oficialmente pela equipe do sambista, que agradeceu o apoio recebido após a morte do artista.

