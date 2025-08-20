Família de Arlindo Cruz impõe regras para uso de nome e imagem do cantor Sambista morreu em 8 de agosto, aos 66 anos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h59 ) twitter

Arlindo Cruz (Foto: Instagram) Feed TV

A família de Arlindo Cruz anunciou nesta quarta-feira (20) que o uso do nome, da imagem e de qualquer obra ligada ao cantor só poderá ser feito mediante autorização prévia. A medida foi comunicada oficialmente pela equipe do sambista, que agradeceu o apoio recebido após a morte do artista.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

