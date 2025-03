Famoso cantor passa madrugada ao lado de Leonardo e Poliana expõe vídeos Veja vídeos do momento e saiba quem é esse famoso que esteve na intimidade com pai de Zé Felipe O conteúdo Famoso cantor passa madrugada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha e Leonardo (Foto: Instagram)

Na madrugada desta quinta-feira (6), a influenciadora Poliana Rocha compartilhou com seus seguidores momentos especiais ao lado do marido, Leonardo, e de amigos, incluindo um famoso cantor. A reunião descontraída, que aconteceu em um ambiente íntimo, foi registrada nos stories do Instagram da influenciadora. Veja vídeos abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa noite animada!

Leia Mais em Feed TV:

Preta Gil se emociona com primeiro banho de mar pós cirurgia: ‘Esperei muito por esse dia’

Virginia Fonseca ‘salva’ Danilo Gentili, mas programa deve perder Ultraje a Rigor

Jojo Todynho detona Mocidade Independente e celebra resultado do Carnaval 2025