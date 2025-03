Famoso por cena quente, saiba quem é o ator que Bruna Marquezine beijou Atriz trocou um "quase selinho" com um artista nos bastidores do Oscar 2025 O conteúdo Famoso por cena quente, saiba quem é o ator... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h30 ) twitter

Bruna Marquezine (Foto: Instagram)

Na terça-feira (4), Bruna Marquezine, recém-solteira após o término com João Guilherme, voltou a chamar a atenção nas redes sociais. Uma foto de bastidores do Oscar 2025 viralizou, mostrando a atriz em um momento íntimo com um cantor internacional, gerando especulações sobre um possível relacionamento entre os dois. O cantor em questão é Omar Apollo, um cantor, compositor e multi-instrumentista mexicano-americano, que já ganhou notoriedade no cenário musical internacional.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do possível romance entre Bruna Marquezine e Omar Apollo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

