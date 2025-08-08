Logo R7.com
Famosos lamentam morte de Arlindo Cruz

Músicos, atores e escritores lamentam a perda do ícone do samba, que lutava contra sequelas de um AVC desde 2017

Arlindo Cruz (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Famosos usaram as redes sociais nesta sexta-feira, 8 de agosto, para lamentar a morte do cantor e compositor Arlindo Cruz, que faleceu aos 66 anos. O artista, conhecido como um dos grandes nomes do samba, enfrentava problemas de saúde desde que sofreu um AVC em 17 de março de 2017. Desde então, seguia em tratamento e com cuidados constantes, lidando com as sequelas da doença.

