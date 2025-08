Faustão faz transferência errada para Alexandre Pires e recusa devolução; saiba o valor Pagamento foi feito após show na festa de Luciana Cardoso Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h18 ) twitter

Alexandre Pires e Faustão (Foto: Instagram) Feed TV

Na noite do último domingo (3), Alexandre Pires compartilhou uma situação curiosa envolvendo Faustão. O cantor revelou que foi contratado para cantar na comemoração de aniversário de Luciana Cardoso, esposa do apresentador, e recebeu um valor além do combinado. Faustão fez uma transferência com R$ 100 mil a mais por entender que o artista havia feito duas apresentações.

Para saber todos os detalhes dessa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

