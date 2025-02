Faustão planeja volta à TV com projeto inédito; saiba detalhes! João Silva revela que apresentador está animado e quer inovar em seu retorno. O conteúdo Faustão planeja volta à TV com projeto inédito... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h47 ) twitter

Faustão e João (Foto Reprodução Redes Sociais)

João Silva, filho do apresentador Faustão, revelou em entrevista ao site F5 que o comunicador já faz planos para retornar à televisão em 2025 com um formato totalmente novo. Segundo ele, a recuperação do pai segue de forma positiva, e a vontade de voltar aos palcos só aumenta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

