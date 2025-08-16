Faustão tem estado de saúde atualizado por filho: “Melhor do que esperado”
João Silva revelou como está o apresentador após novos transplantes e também alfinetou notícias falsas
João Silva, filho de Faustão, comentou sobre o processo de recuperação do apresentador após ter passado por dois novos transplantes. Ele esteve presente na festa de 30 anos de Bruna Marquezine, na última sexta-feira (15), e revelou mais detalhes a respeito do estado de saúde do apresentador. Além disso, o filho do famoso ainda alfinetou um médico que espalhou boatos a respeito do tema.
João Silva, filho de Faustão, comentou sobre o processo de recuperação do apresentador após ter passado por dois novos transplantes. Ele esteve presente na festa de 30 anos de Bruna Marquezine, na última sexta-feira (15), e revelou mais detalhes a respeito do estado de saúde do apresentador. Além disso, o filho do famoso ainda alfinetou um médico que espalhou boatos a respeito do tema.
Para mais informações sobre a saúde de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para mais informações sobre a saúde de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: