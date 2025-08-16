Faustão tem estado de saúde atualizado por filho: “Melhor do que esperado” João Silva revelou como está o apresentador após novos transplantes e também alfinetou notícias falsas Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faustão e Joao Silva (Foto: Instagram) Feed TV

João Silva, filho de Faustão, comentou sobre o processo de recuperação do apresentador após ter passado por dois novos transplantes. Ele esteve presente na festa de 30 anos de Bruna Marquezine, na última sexta-feira (15), e revelou mais detalhes a respeito do estado de saúde do apresentador. Além disso, o filho do famoso ainda alfinetou um médico que espalhou boatos a respeito do tema.

Para mais informações sobre a saúde de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Namorada de Belo busca filho após descumprimento de ordem judicial

Carolina Dieckmann comemora aniversário de 18 anos do filho caçula com bolo inusitado

Gilberto Gil homenageia mãe de Preta Gil, Drão no dia do aniversário