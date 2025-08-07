Logo R7.com
Felca acusa Hytalo Santos de produzir conteúdo com adolescentes para criminosos assistirem

Youtuber critica Hytalo Santos por sexualizar menores em seus vídeos e lucrar com conteúdo que atrai pedófilos

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Felca e Hytalo Santos (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na última quarta-feira, o influenciador Felca, conhecido por seu grande número de seguidores, publicou um vídeo que gerou controvérsia ao criticar o youtuber Hytalo Santos. No material, Felca acusou Hytalo de sexualizar crianças e adolescentes e de criar conteúdo que serve de isca para um público de pedófilos. O vídeo se tornou um tema de intenso debate, questionando os limites e a responsabilidade de criadores com grande alcance.

