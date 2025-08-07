Felca acusa Hytalo Santos de produzir conteúdo com adolescentes para criminosos assistirem
Youtuber critica Hytalo Santos por sexualizar menores em seus vídeos e lucrar com conteúdo que atrai pedófilos
Na última quarta-feira, o influenciador Felca, conhecido por seu grande número de seguidores, publicou um vídeo que gerou controvérsia ao criticar o youtuber Hytalo Santos. No material, Felca acusou Hytalo de sexualizar crianças e adolescentes e de criar conteúdo que serve de isca para um público de pedófilos. O vídeo se tornou um tema de intenso debate, questionando os limites e a responsabilidade de criadores com grande alcance.
Na última quarta-feira, o influenciador Felca, conhecido por seu grande número de seguidores, publicou um vídeo que gerou controvérsia ao criticar o youtuber Hytalo Santos. No material, Felca acusou Hytalo de sexualizar crianças e adolescentes e de criar conteúdo que serve de isca para um público de pedófilos. O vídeo se tornou um tema de intenso debate, questionando os limites e a responsabilidade de criadores com grande alcance.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para entender todos os detalhes dessa polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para entender todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: