Felca, envolvido em polêmica com Hytalo Santos, vira réu por vídeo; saiba detalhes

Felca (Foto: Instagram) Feed TV

No dia 15 de julho, uma transmissão ao vivo realizada por Felca e Cela Lopes se tornou alvo de um processo judicial. Os influenciadores são acusados por Walisson Rodrigues e Karolayne Dias de exibirem, sem autorização, um vídeo íntimo do casal, gravado durante o chá revelação de seu bebê. A exibição teria ocorrido no programa online intitulado “o chá de revelação de pobre”.

