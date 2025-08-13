Felca, envolvido em polêmica com Hytalo Santos, vira réu por vídeo; saiba detalhes
Walisson Rodrigues e Karolayne Dias acusam influenciadores de violar privacidade e pedem indenização de R$ 151,8 mil
No dia 15 de julho, uma transmissão ao vivo realizada por Felca e Cela Lopes se tornou alvo de um processo judicial. Os influenciadores são acusados por Walisson Rodrigues e Karolayne Dias de exibirem, sem autorização, um vídeo íntimo do casal, gravado durante o chá revelação de seu bebê. A exibição teria ocorrido no programa online intitulado “o chá de revelação de pobre”.
No dia 15 de julho, uma transmissão ao vivo realizada por Felca e Cela Lopes se tornou alvo de um processo judicial. Os influenciadores são acusados por Walisson Rodrigues e Karolayne Dias de exibirem, sem autorização, um vídeo íntimo do casal, gravado durante o chá revelação de seu bebê. A exibição teria ocorrido no programa online intitulado “o chá de revelação de pobre”.
Para mais informações sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para mais informações sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: