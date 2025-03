Fernanda Comora explica novo quadro semanal nas redes sociais: ‘Me sinto mais próxima’ 'A gente acaba ficando tão imersa no trabalho da TV, que acaba deixando as redes sociais', conta a apresentadora da Record Campinas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h06 ) twitter

Fernanda Comora (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem acompanha Fernanda Comora sabe que sua vida profissional gira em torno da TV, mas ela também encontrou uma maneira de se conectar de forma mais direta com o público: as redes sociais. Embora seu trabalho na televisão exija bastante dedicação e, muitas vezes, acabe afastando a internet, Fernanda percebeu que esse espaço era essencial para manter um contato mais próximo com seus seguidores. Foi então que ela criou o quadro Dicas da Fer em suas redes sociais, um jeito simples e direto de conversar com quem a acompanha: “A gente acaba ficando tão imersa no trabalho da TV que acaba deixando as redes sociais de lado. Mas senti que precisava conversar mais com meu público de uma forma mais próxima. A internet acaba sendo uma ferramenta muito importante para isso.”

