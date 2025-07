‘Fica com quem?’: Isis Valverde rebate questionamento sobre o filho ao fazer viagem sem a criança Durante uma interação com seguidores no Instagram, a famosa acabou sendo questionada sobre os cuidados com o filho, Rael, de 6 anos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h19 ) twitter

Isis Valverde e o filho (Foto: Instagram) Feed TV

Isis Valverde embarcou recentemente para mais uma viagem internacional. A atriz chegou a Paris, na França, no último fim de semana, onde deve prestigiar eventos do mundo da moda. Durante uma interação com seguidores no Instagram, a famosa acabou sendo questionada sobre os cuidados com o filho, Rael, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende, de 43. Entenda a alfinetada abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a resposta de Isis e sua viagem!

