Filha de Glória Maria presta emocionante homenagem no aniversário da mãe Maria Matta, de 17 anos, relembrou momentos especiais e declarou seu amor eterno pela jornalista

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, Maria Matta da Silva, filha mais velha de Glória Maria, fez uma homenagem emocionante à mãe, que completaria 76 anos. A jovem de 17 anos compartilhou nas redes sociais uma foto da jornalista na praia e falou sobre a saudade que sente desde sua partida. Glória Maria, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu em 2023 em decorrência de complicações causadas por metástases cerebrais.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa e se emocionar com a homenagem de Maria.

Leia Mais em Feed TV: