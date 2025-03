Filha de Kelly Key revela uso de tirzepatida para emagrecer: “Não é sobre ficar extremamente magra” Filha de Kelly Key detalha processo de emagrecimento, alerta sobre uso responsável de medicamentos e fala sobre inseguranças com o... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kelly Key e filha (Foto Reprodução Redes Sociais)

Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, tem usado suas redes sociais para compartilhar de forma transparente sua jornada de emagrecimento e os desafios que enfrenta em busca de mais autoestima e bem-estar. Aos 24 anos, a jovem revelou que optou pelo uso da tirzepatida, medicamento indicado para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, após uma consulta com sua endocrinologista. No entanto, ela deixa claro que o objetivo não é uma perda de peso extrema, mas sim uma melhora na qualidade de vida.

Para saber mais sobre a jornada de Suzanna e suas reflexões sobre emagrecimento saudável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Xuxa Meneghel revela transplante capilar e fala sobre alopecia

Virginia Fonseca abre o jogo sobre exposição dos filhos e como equilibra fama e família

Maíra Cardi abre o coração sobre desafios de saúde após aborto espontâneo e planos para engravidar