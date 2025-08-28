Logo R7.com
Filha mais velha de Leonardo se declara à namorada: “Me ajudou”

Agrônoma compartilhou fotos e fez declaração emocionante para Jessica Kalossi nesta quinta-feira (28)

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Filha de Leonardo e namorada (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta quinta-feira (28), Monyque Isabella, filha de Leonardo, usou as redes sociais para celebrar o aniversário da namorada, Jessica Kalossi. A agrônoma compartilhou fotos do casal e escreveu uma declaração repleta de carinho, ressaltando a importância da companheira em sua vida.

