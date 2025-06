Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt é visto embriagado em Los Angeles e preocupa familiares Pax Jolie-Pitt tem 21 anos e já tinha se envolvido em acidentes anteriormente. O rapaz precisou do apoio de colegas para conseguir... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h36 ) twitter

Angelina Jolie e filho (Foto: YouTube) Feed TV

Pax Jolie-Pitt, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, foi flagrado na madrugada do último sábado (31) passeando por bares e clubes de striptease em Los Angeles na companhia de um grupo de amigos. O jovem, que tem 21 anos, foi visto tonto e precisou do apoio de colegas para conseguir andar pelas ruas próximas ao hotel Chateau Marmont, conhecido por frequentadores do meio artístico.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

