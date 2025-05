Filho de Marília Mendonça emociona avó: “Tô com saudade da minha mãe” Aos 5 anos, Léo fala pela primeira vez sobre a ausência da mãe e comove Dona Ruth em relato íntimo durante podcast O conteúdo Filho... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona Ruth e Leo (Foto: Reprodução) Feed TV

Durante participação no podcast Nat Pod, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, compartilhou um momento tocante vivido com o neto Léo, de 5 anos. Pela primeira vez, o menino verbalizou a saudade que sente da cantora: “Vó, eu estou com saudade da minha mãe.” O desabafo pegou a avó de surpresa e trouxe uma onda de emoção à conversa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre esse emocionante relato.

Leia Mais em Feed TV:

Justin Bieber segue atriz brasileira e movimenta fãs; saiba quem

Após polêmica com tiktoker, Duda Guerra busca equipe para gestão de carreira

MC Loma se desespera com alarme de incêndio em hotel de Londres: “Ia me jogar da janela!”