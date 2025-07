Flor Gil conta que assiste a novelas com a tia Preta Gil: “Ela adora” Cantora de 16 anos relembra momentos com a tia em Nova York Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil e Flor (Foto Instagram) Feed TV

Flor Gil compartilhou sua alegria por integrar a trilha sonora de uma novela. Aos 16 anos, em meio ao universo digital e das plataformas de streaming, Flor reconhece que seu entusiasmo por novelas não é algo comum entre os jovens da sua idade, mas que esse interesse cresceu especialmente por influência da tia, Preta Gil, durante visitas em Nova York, nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a relação de Flor com as novelas!

Leia Mais em Feed TV:

Gominho revela que vive relacionamentos com três pessoas

Zé Felipe sofre acidente e acaba precisando de pontos; entenda

Dani Calabresa celebra os primeiros dias com o filho Bernardo e revela desejo de aumentar a família