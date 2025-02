Flordelis alega problemas graves de saúde e pede prisão domiciliar Ex-deputada condenada a 50 anos afirma sofrer crises e fraturas na penitenciária. O conteúdo Flordelis alega problemas graves de saúde... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flordelis (Foto Reprodução Redes Sociais)

A pastora e ex-deputada Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, Anderson do Carmo, denunciou problemas graves de saúde enquanto cumpre pena na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, Rio de Janeiro.

Saiba mais sobre a situação de Flordelis e seu pedido de prisão domiciliar consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Luciano Huck mobiliza vaquinha para entregador agredido em Natal

Rodrigo Faro escapa de golpe após criminoso se passar por seu advogado

Justiça argentina absolve amigo de Liam Payne e funcionários de hotel no caso da morte do cantor