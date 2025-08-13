Fotos de Justin Bieber levantam suspeitas de visita a Minas Gerais; entenda Postagem com música brasileira e detalhes típicos do interior gerou teorias entre fãs sobre possível passagem do cantor pelo estado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h38 ) twitter

Justin Bieber e Hailey (Foto Redes Sociais) Feed TV

Justin Bieber publicou em suas redes sociais uma série de fotos que fez muitos fãs acreditarem que ele estaria no Brasil, possivelmente em Minas Gerais. A curiosidade aumentou por causa de elementos visíveis nas imagens, como parede rebocada, piso batido e um banco que lembrava construções do interior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa possível visita!

