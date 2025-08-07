Gabi Prado se desespera após postar foto sem querer do filho: ‘Não compartilhem’
Influenciadora desabafa sobre críticas e pede respeito após publicação não intencional nas redes
Na manhã desta quinta-feira, dia 7, Gabi Prado apareceu bastante abalada nos stories do Instagram depois de acidentalmente publicar uma foto do filho em seu perfil. A imagem, que seria destinada apenas à lista privada dos “melhores amigos”, acabou sendo compartilhada publicamente com todos os seguidores. O erro causou desconforto à influenciadora, que desde o início da gestação evita expor o rosto do bebê nas redes sociais por conta de ataques e julgamentos constantes.
