Gabriela Duarte revela episódio de assédio durante auge da carreira: "Bati" Atriz relembra agressão sofrida há 30 anos e defende a reação: "Qualquer mulher deve reagir à altura da violência" O conteúdo Gabriela... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h57 )

Gabriela Duarte (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Durante participação no podcast Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a atriz Gabriela Duarte surpreendeu o público ao relatar um episódio traumático ocorrido há cerca de três décadas, quando estava no auge de sua carreira televisiva. Ao lado do ator Fábio Assunção, com quem contracenou na novela Por Amor, Gabriela abriu o coração e relembrou o período intenso das gravações da trama.

