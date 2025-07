Gato Preto surpreende ao falar sobre cuidados de Bia Miranda com a filha: “Não importa” Influenciador afirmou que, por enquanto, não pretende interferir na rotina da ex-companheira com a bebê. O conteúdo Gato Preto surpreende... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h18 ) twitter

Gato Preto e Bia Miranda (Reprodução Instagram) Feed TV

No dia 16 de julho, o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, resolveu se manifestar nas redes sociais sobre os cuidados que Bia Miranda, sua ex, tem dado à filha do casal, Maysha, que está com apenas dois meses de vida. A bebê vive com a mãe desde o nascimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

