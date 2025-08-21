Georgina Rodríguez encanta seguidores em passeio de bicicleta na Arábia Saudita Noiva de Cristiano Ronaldo exibiu boa forma e recebeu elogios após compartilhar cliques do momento

Na tarde de 21 de agosto, Georgina Rodríguez surgiu nas redes sociais curtindo o pôr do sol em Yanbu, cidade portuária da Arábia Saudita. A influenciadora e noiva de Cristiano Ronaldo aproveitou o cenário para um passeio de bicicleta, usando um look esportivo ajustado ao corpo. As imagens renderam uma enxurrada de comentários e elogios sobre sua boa forma.

