Gilberto Gil homenageia mãe de Preta Gil, Drão no dia do aniversário Cantor compartilhou fotos e mensagem carinhosa para a mãe de três de seus filhos

Na sexta-feira, 15 de agosto, Gilberto Gil, de 83 anos, usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de Sandra Gadelha, conhecida como Drão, com quem foi casado entre 1969 e 1980. Juntos, tiveram três filhos: Pedro Gil, nascido em 1970 durante o exílio do cantor em Londres e falecido em 1990 em um acidente de carro no Rio de Janeiro; Preta Gil, que morreu em 20 de julho aos 50 anos após enfrentar um câncer de intestino; e Maria Gil, atualmente com 49 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa emocionante homenagem!

Leia Mais em Feed TV: