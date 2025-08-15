Logo R7.com
Gilberto Gil homenageia mãe de Preta Gil, Drão no dia do aniversário

Cantor compartilhou fotos e mensagem carinhosa para a mãe de três de seus filhos

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Na sexta-feira, 15 de agosto, Gilberto Gil, de 83 anos, usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de Sandra Gadelha, conhecida como Drão, com quem foi casado entre 1969 e 1980. Juntos, tiveram três filhos: Pedro Gil, nascido em 1970 durante o exílio do cantor em Londres e falecido em 1990 em um acidente de carro no Rio de Janeiro; Preta Gil, que morreu em 20 de julho aos 50 anos após enfrentar um câncer de intestino; e Maria Gil, atualmente com 49 anos.

