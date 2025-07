Giovanna Ewbank desabafa após viagem à Tailândia e expõe fotos com topless, elefantes e mais A atriz relembrou os últimos dias que teve em viagem e destacou o sentimento durante o período no país oriental O conteúdo Giovanna... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/07/2025 - 21h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Giovanna Ewbank (Foto: Instagram) Feed TV

No auge de seus 38 anos, Giovanna Ewbank revelou nesta quarta-feira (2) que a viagem romântica com o marido, Bruno Gagliasso (43), pela Tailândia chegou ao fim. A famosa aproveitou o momento para compartilhar uma sequência de fotos dos momentos que passou pelo país do outro lado do planeta. A atriz e apresentadora publicou uma série de fotos, nas quais aparece fazendo topless para o marido, desfrutando de uma banheira, interagindo com elefantes e relaxando em meio à natureza. Veja tudo abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Feed TV:

Assessoria de Murilo Huff se pronuncia sobre fala de Dona Ruth: “Situações alarmantes”

Eliezer chora ao revelar doença grave da sua mãe: “Não tenho memória de como ela era antes”

De carro de luxo a R$ 1 mi desviados: saiba detalhes do golpe contra Alexandre Pires