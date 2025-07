Gisele Bündchen celebra 45 anos com fotos inéditas em família na Serra Gaúcha Momentos de afeto e homenagem marcam a comemoração da modelo em meio à natureza Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h58 ) twitter

Gisele Bündchen (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na quarta-feira, 23 de julho, a modelo brasileira Gisele Bündchen compartilhou fotos inéditas da sua viagem à Região da Serra, no Rio Grande do Sul. As imagens registram a comemoração de seu aniversário de 45 anos, que aconteceu no sábado anterior, dia 20.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

