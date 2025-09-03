Gominho desabafa após roubo de presente dado por Preta Gil
Influenciador compartilhou nas redes sociais o furto de óculos de grife recebido da cantora e se pronunciou sobre o valor afetivo do...
O apresentador e influenciador Gominho, de 36 anos, desabafou nas redes sociais após ter um presente roubado, dado por Preta Gil. O item, um óculos de grife, foi recebido há três anos durante um evento de samba. O influenciador compartilhou um gif usando o acessório em uma entrevista com Anitta e enviou uma mensagem para a pessoa que pegou o presente.
