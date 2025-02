Gominho relembra decisão de abandonar emprego para apoiar Preta Gil durante tratamento: ‘O emprego ou minha amiga?’ Apresentador emocionou Eliana ao contar sobre sua mudança para o Rio de Janeiro para estar ao lado da amiga em um momento difícil.... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h08 ) twitter

Preta Gil e Gominho (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na estreia do programa Casa de Verão da Eliana, exibido na última quarta-feira (22) no GNT, o apresentador e cantor Gominho emocionou o público ao relembrar a decisão de abandonar o emprego em 2023 para apoiar Preta Gil durante o tratamento contra um câncer no intestino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa emocionante história!

