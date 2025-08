Gominho se pronuncia sobre suposta herança deixada por Preta Gil: ‘Nem 1 real’ Amigo íntimo da cantora, o influenciador e apresentador se posicionou sobre o assunto que ganhou a mídia na última semana Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h58 ) twitter

Gominho (Foto: Instagram) Feed TV

O influenciador digital Gominho se pronunciou nas redes sociais, durante uma live no último domingo (3), para se pronunciar sobre boatos que vinham circulando a seu respeito. Amigo íntimo de Preta Gil — que faleceu aos 50 anos, em 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer no intestino —, ele respondeu os rumores de que teria sido beneficiado com R$ 5 milhões da herança da artista.

