Graciele Lacerda encanta seguidores com vídeo fofo da filha; veja Influenciadora compartilha momento divertido nas redes e relembra festinha inspirada em conto de fadas O conteúdo Graciele Lacerda... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h18 ) twitter

Graciele e Clara (Foto: Reprodução) Feed TV

As redes sociais de Graciele Lacerda foram tomadas por comentários carinhosos nesta sexta-feira (11), após a influenciadora digital compartilhar um vídeo especial com a filha Clara, de seis meses, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e não perca os detalhes dessa fofura!

